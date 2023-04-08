去澳洲傾匯合彩池 CEO睇好譽滿杜拜愛禮物

應家柏已啟程去澳洲，今屆女皇伊利沙伯錦標他看好「譽滿杜拜」及「愛禮物」。

馬會CEO應家柏喺今日網誌提到，自己正在往悉尼途中，此行除了將出席在悉尼蘭域馬場舉行的女皇伊利沙伯錦標賽馬日外，更會與有關方面商討將全球匯合彩池擴展至新南威爾士省賽事的安排。大家較早前或也留意到，2月份作為亞洲賽馬會議壓軸重要節目的閃電錦標賽馬日，成為了澳洲首次設立全球匯合彩池的賽事日，帶來了一個好開始。

另外，應家柏亦熱切期待觀看「愛禮物」與「譽滿杜拜」在澳洲蘭域馬場角逐女皇伊利沙伯錦標，此賽是S1-6場次，將於今日下午1:55舉行。CEO認為此賽步速預期會偏快，日本參賽馬「皇室徽號」力圖自外檔出閘後上前領放。「共治君王」上仗同樣領放競跑，今仗預期會緊隨領放馬，與「譽滿杜拜」與「女恩主」居前列位置。「女恩主」去年攻下澳洲橡樹大賽，今仗搭配布文，相信是其一冷門份子。

「譽滿杜拜」已重回勇態，3歲時此駒的國際評分高達121分，而在3星期前，牠在玫瑰崗角逐同程的一級賽蘭威錦標，憑出色表現奪冠。今仗面對強勁對手，但預期馬昆會將此駒置於好位，是坐位望贏之選。練馬師郗國思曾表示，他會安排此駒在賽後來港，出戰4月30日在沙田舉行的富衛保險女皇盃(2000米)。

「譽滿杜拜」今仗的最強對手是「愛禮物」，後駒今年曾攻下3場一級賽。「愛禮物」於3月18日角逐佐治萊德錦標(1500米)，雖然走外疊，但表現相當出眾，最終擊敗「狂迷女孩」掄元。「愛禮物」今仗在第8檔出閘，預期麥道朗會將坐騎置於中間位置貼欄競跑，是坐位望贏之選，這是「愛禮物」在澳洲的最後一仗，稍後將會在歐洲作賽。

由凌靄琛訓練的「共治君王」在澳洲盃一役以沿途以快步速領放，末段亦能以強勁走勢力拼，今仗馬兒應可緊隨在「皇室徽號」之後的好位競跑，在此亦屬三甲分子。