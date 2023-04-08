【馬場第一攝】有澳洲兩大高手撐住 唔捧文廐仲吼邊個

文家良馬房今期兩件擂台躉熱到辣手，第6場三班1000米「英雄豪傑」及第8場二級賽短途錦標的「金鑽貴人」可謂心無懸念，台前幕後全力攻堅，潘頓接手番件「金鑽貴人」後，3課快跳砥礪皆親自操刀，就算剛周四跑夜馬，亦專登落晨操快試一課，情況極為少見。

今早騎練續有搏殺動態出現，6時正，騎者行到烽火台搵文哥商討一輪，5分鐘後散會，點知潘頓諗住再走上2樓之際，卻又被文哥嗌番轉頭繼續傾，似有講不完話題，鏡頭甚為矚目。

第6場「英雄豪傑」近況也是無可挑剔，朝早由助手騎往內圈踱步加課，走來渾是勁，練者在烽火台督操後順勢行返倉仄馬，又是另一惹人注視之動靜，續由布文主轡仍在三班作賽，基本上毫無阻力。

接近收工階段，姚本輝馬房列陣第11場三班1400米件「年年豐盛」在內圈快踱完畢，輝哥在烽火台睇完馬也匆忙地踩車趕到閘口迎接，此駒四升三班後跑兩仗雖負卻不遠，適應咗步速，4歲馬亦在進步當中，食尾胡都唔奇。

早餐料:

第4場:3「華卓晴」

第6場:2「英雄豪傑」

第8場:1「金鑽貴人」

第11場:7「年年豐盛」

■阿藍