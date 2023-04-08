【分分制勝】老苗搵「金牌」殺手出擊

經過一連8期無馬跑入三甲之後，苗禮德在上期日賽終以「是必飛飛」贏馬破悶局，雖然剛周三晚谷戰4駒又全負，但久沉分子「常拼常勇」闖入殿軍，表現有起色。練者早前曾透露，旗下馬連敗減分已降至有利水平，季尾隨時進行反擊。而今期田戰，苗廐出王牌報名的「金牌實力」近期連番追近，4歲馬正邁向全熟，吼實無衰。

第2場五班1650米泥地，「金牌實力」大前仗跑田草1200米，快放下取得殿軍，開始納入正軌。前仗路程不變，大半途程望空走外疊，表現走樣勿作準。上場轉爭泥地1200米，早段落後3乘多，但中段被前列對手走甩，距離拉開至6乘多，遇到這種情況，五班分子通常都潰敗而回，不過「金牌實力」末段仍能愈逼愈近，最終僅負3馬位得第5名，再次展示好走勢，同時由此反映本身泥地性能不俗。

「金牌實力」今次改爭泥地一哩，易配田泰安，比上手騎師硬淨得多，也是苗廐的重心搏殺人物，值得信賴。追查其外祖母，曾經誕下香港賽駒「勝利多」，後駒唯一勝仗正是於泥地1650米取得，「金牌實力」不論身形及體重都十分接近，估計性能亦以中距離最好，適逢今場快馬不多，若田泰安肯回復主動跑法，有力拚出頭來，為苗廐添功。

■明治朗