【練馬師王】黑夜之神威完 輪到神仙爆發

上期跑馬地「練馬師王」，黑夜之神方嘉柏大開殺戒，一口氣掃走4W，如非大熱門「黑桃火箭」僅敗奪亞，更可創造單日5捷壯舉。當晚第4場小方勝出「星運明爵」後，「練馬師王」一度暫停受注，直到第5場由蔡廐「二雋」跑出，彩池才再重新開售，不過方嘉柏的賠率已低見1.04倍，與封盤無疑，結果練者由頭帶到尾，累積54分封王，更屬跑馬地賽事中得分最高。

今期田戰編排11場，多場賽事出馬未滿額，蔡約翰派遣9駒列陣，陣容已算強勁，可以信賴。雖然兩場二級賽，由「金鑽貴人」及「加州星球」擺下擂台，但蔡廐的「速遞奇兵」、「夏威夷」及「健康快駒」亦非省油的燈，即使未必可以撼低強敵，但要求爭入亞或季軍，絕非難事，屬重要搶分場合。

其餘場次方面，蔡廐戰駒不乏爭勝資格，例如交予潘頓執韁的「快錢」及「紅運帝王」，人馬早已建立贏馬默契，合拍不成疑問，列陣第10場的「紅運帝王」，上場以無敵姿態輕勝三班賽，今次升班驟減16磅，對爭取連捷大有幫助。今季潘頓策騎蔡廐新勝馬共17次，取得7冠1亞4季，勝出率接近4成，相當可靠。

此外，第4場「華卓晴」上場入Q，是季內最佳名次，足證狀態全面復勇，由賀銘年改配布文，必再打硬仗。尾場「色種笑」最近兩次換人騎都取勝，今次改由蘇兆輝執韁，戰鬥力不減，已熟習了三班步速，可博重開勝門。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 3.75倍

2.蔡約翰 4.0倍

3.賀 賢 6.5倍

4.羅富全 8.5倍

5.大衛希斯 10倍

6.高伯新 15倍

7.文家良 10倍

8.伍鵬志 12倍

9.呂健威 20倍

10.方嘉柏 20倍

11.葉楚航 50倍

12.蘇偉賢 65倍

13.鄭俊偉 75倍

14.韋 達 55倍

15.沈集成 75倍

21.其他練馬師(苗禮德/姚本輝/黎昭昇/容天鵬/丁冠豪/徐雨石/何良) 150倍