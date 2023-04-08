【波馬同樂】開心高球難尋敗理

今次揀了第7場四班1200米作推介，「開心高球」質新當起，繼續由上場贏馬的布文執韁，加上抽到黃金1檔，毫無疑問是這場馬膽首選。

「開心高球」上年底初出，由潘明輝出策過兩場谷草賽事後試準，上場轉戰田草即順利開出11倍W，過程相當輕鬆。事隔1個月原班人馬再上征途，檔位比上次更佳，只要出閘順利，實在難尋敗理。

今場多匹馬不論新、舊皆各有缺點，能威脅到「開心高球」的對手，範圍很細。當中我首推同樣試過兩場後，在上場打開在港勝利之門的「龍之心」，只要蔡明紹能交出上場排12檔，最後直路一衝而上，輕勝對「快狠準」2個身位的水準，1搭3這條Q應該相當穩陣。

相當穩陣得，賠率自然相對乏味，故鐵角特別加入預期臨場有點分頭的「萬事靚」。「萬事靚」之前跑過3次，留後衝試過、放頭亦試過，試馬之心相當明顯。周俊樂經過3場摸索後，是時候再與十分支持他的容天鵬擦出火花。

四重彩會用1、3做複膽，配腳除「萬事靚」外，還有今季跑過7次並已交出頭馬，奈何檔位麻麻的「快錢」、上場初出後追一段似模似樣的「果然僥倖」，以及已不只一次展示出後追能力，卻遲遲尚未出過頭的「日新月著」。祝各位好運，贏多啲！