【張基焦點】燈胆王子操足打真軍

葉楚航最近成績有改善，始終馬房仍要為護級而努力，周日沙田賽事亦有爭勝分子，「燈胆王子」上仗跑一哩已仄準，再攻同程可見真章。另外，「艾莉奧」近期擺前走並非最佳跑法，升班負輕磅有變數。「麒麟」上仗泥地贏得出色，今次仍居五班再攻泥地，勝望甚高。「樂捉鳥」今次重配潘頓，可望扳回一仗。

第5場四班1600米草地，「燈胆王子」乃進步中的4歲馬，前仗1400米於波健士胯下後上爆冷入Q，反映本身可以跑更長路程，剛戰立即扳上一哩，然而賽前工夫不算積極，應屬試馬性質，今次相隔一個月再出，工夫非常積極，頻頻拍跳走勢非常吸引，難得今場有「一絕」大樹遮蔭，賠率不會熱更值博。

第11場三班1400米草地，「艾莉奧」能力不差，於英國跑1600米時放頭走，但1400米卻要留住追，最近馬匹狀態持續勇銳，但近期跑1400米卻一再擺前走，今次升上三班抽外檔，若然肯改跑法留住追一段，有權補中。

第2場五班1650米泥地，「麒麟」上仗泥地同程贏得清脆利落，證明性能非常出色，同場唯一較有威脅的對手「雷霆戰駒」剛戰完全未能帶來威脅，今次看來無阻「麒麟」再下一城。

第4場四班1800米泥地，「樂捉鳥」集中跑泥地，反映幕後覺得場地有把握，在港第2戰已於泥地一哩入圍，最近則由於排外檔及發力太早未能贏馬，今次潘頓再騎兼有好檔，機會樂觀。