【進階選項】萬事快換布文還盅

周日舉行季內首場新馬賽，連同兩項二級賽，11場表面戲碼不俗，但實際上觀賞價值多於博彩。布文返澳洲跑冠軍錦標日順道辦理私事，今次賽事回防之餘亦手握多匹實力馬，當中從配搭上已有部分馬匹與潘頓互動。第3場「萬事快」型格上乘，是我心目中認為在港最優秀Vancouver子嗣，就算單看母線家族成員有兩匹金拖鞋冠軍Merlene及「巨富」，性能上肯定偏向早熟。初出四班條件賽快跟上名，再出大熱門卻沿途被「善傳香江」內欄頂實，末段出頭至埋門一步被「揚揚大道」超越得亞。

上仗熱倒走位差

上仗潘頓睇中「萬事快」，賽前與姚本輝合作的確彈無虛發，偏偏這回1.7倍大熱三甲不入。過程所見，出閘慢一拍，騎兩步上前卻未有把握機會搶欄，結果入彎前仍然走二三疊望空，直至入正直路才有欄，但早段用得太多。敗後上從化再試兩課閘，今縮程跑直路賽換布文，雖然排1檔，但正好可以讓此駒起步後切出外欄馬群找遮擋鬥少少後勁，效果可能更佳，心急交代馬可信。

第11場蔡廐「色種笑」四班連贏兩場，上仗升三班跑尾場，潘頓119亦毋須超磅。其實大前仗莫雅及前仗潘頓贏馬入直路到300米已見騎者大力催策上前，即使132磅亦如是，但上仗反而未有好好運用其輕磅優勢，盡早走甩對手，結果末段鬥爆便有所不及。假若再早點發力的話，就算跑不贏「步大威猛」，卻應可趕過「超級龍珠」，今場換上蘇兆輝，再看同組有「日日友」在前，理論上外檔起步可順勢切入跟「日日友」守好位跑，北半球馬落地短短日子已兩捷，質素必高，目前評分大把水位。