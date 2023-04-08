【孖T孖住上】金鑽福逸揸雙膽

長風餐單：福逸重返強項

今次焦點當然係兩場G2，而碰巧編在第4口孖T兩關，由於係平磅賽關係，雖然部分馬匹一年內贏過G1要多負5磅，但評分有距離下，要擊敗「金鑽貴人」及「加州星球」似乎不易，反而有重心下，值得想想用甚麼策略可得到最高回報。

第8場「金鑽貴人」愈跑愈進步，上仗在1400米有能力擊敗「加州星球」，已屬本地馬王級，縮程回師1200米一樣夠惡。最有力威脅者，自然係老對手「福逸」，上仗於1400米入位亦有點吃力，純粹是因為路程關係，今次重返10捷強項1200米，要贏「金鑽貴人」當然有難度，但三甲一席相當穩。

第9場「加州星球」6戰1600米2冠3亞1季全上名，屢屢不敵馬王「金鎗六十」，只係強中自有強中手而已。另一馬膽屬意「發財先鋒」，上仗2000米固然放得好，而1600米兩戰全跑入Q，求一席非奢求。

梓忠餐單：雷霆戰駒泥地強項

今期第1口孖T有多寶23萬，雖然金額不高，但畢竟在多寶吸引力法則下，投注額自然會有所提升，派彩會比一般孖T分多些少，故此值得研究。

頭關五班賽肯定是亂局，不過跑泥地賽又可縮窄範圍，有泥地能力始終佔優。「雷霆戰駒」性能單一，只於泥地交出成績，雖然今季未勝，但4戰得1亞2季，唯一不入三甲是跑草地，今續配布文捲土重來，孖T當然重心。冷腳要吼實「帝豪寶駒」，表面上睇今季表現麻麻，但其實一再受外檔拖累，今次3檔起步形勢截然不同，潘明輝執韁每有神來之筆，可兼顧一票。

尾關「紅逸舍」期待已久，這匹3歲馬不止一次於試閘有出色走勢，雖然跑姿仍很稚嫰，但質素高可以彌補不足，黎昭昇搭潘頓更是信心保證。「得力寶駒」輾轉之下跑回唯一勝途直路1000米，居四班負輕磅條件有利，可以一試。