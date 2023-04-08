【三重彩地帶】重戴眼罩B2好「路」

蘇兆輝跑完今日又要停賽，鬥志可信，兩場都揀他的坐騎做複膽。

第3場四班1000米草地，「電路七號」首季10戰皆北都冇眼罩，上季加眼罩即獲2W2P，今季11月除罩後只得1P，有時甚至乎連前速也不及以往銳利，有罩跟冇罩的成績差天共地，近期連敗後終重戴眼罩（B2），鞍上人蘇兆輝也是初騎，連環變招應是靜極思動，騎練8次合作得2冠2亞，貴精不貴多，值得信賴。配腳首選揀「萬事快」，布文夾姚本輝的數據是恐怖級，近8次攜手6冠2亞，馬匹之前兩場入位已證質素，上場形勢不就才走樣，勿因一場之失而低估之。「紅逸舍」5課閘都在港考驗，並多與舊馬同試，近兩次放追都贏已仄準，可信程度在另兩匹初出馬之上。「精英至尊」前次三班同程受阻輸近，上場大敗志在減分落班，四班應有迴旋餘地。「得力寶駒」季內連場跑四四五五，不經不覺也減了12分，終肯回師唯一勝途，睇舉動唔似等落班。

競技勇士強項闖關

第7場四班1200米草地，「競技勇士」今季4場全跑谷草1200米，兩度入位成績不過不失，以往雖然贏過谷草，但論首本當然不及4捷的田草1200米，後追型在長直路始終較有把握，純跑後上靠硬功也合蘇兆輝發揮，前次人馬夾檔便得第3，葉廐近期開始有番點攻勢，也是時候為爭分上岸而加把勁。兩匹新勝同程分子「龍之心」及「開心高球」，贏馬姿態俱佳，估計四班留唔住，雖然加分加磅，幸好今場對手未見增強，仍是前列分子。「日新月著」連場跑三三四四，後上總是來遲半步，今次12檔要睇霍宏聲如何攝位，否則如果頂在外疊，可能又係得個近字。「萬事靚」3戰雖不上名，但表現與時並進，放追都試過，暗牌馬開始要留意。■海東