【J臣研究所】綫路菁英磅輕主動

一連幾日復活節假期，筆者身邊不少朋友都外出旅遊，適逢周日賽馬喺正假期中間，未知會否影響投注額呢？至於兩場二級賽有馬王級賽駒上陣，相信不會太難捉摸，不過要求賠率，低班賽事可能較合適。

先睇第5場四班1600米草地，東廐「綫路菁英」季內取得兩捷，其實水準不俗，最近幾次落敗與拚搏多、需要回氣有關，今場對手一來不算太強，二來全場一隻快馬都冇，今場排1檔加上輕磅之助，絕對贏盡形勢，博冷可以用此駒做膽。

「一絕」上場無疑曾受阻，但事實上在步速合適下，後上不及兼被頭馬拋甩，今場回配潘頓，都不見得有絕大優勢，作配較合。「聚風雲」上場騎落不多，究竟搏多了抑或偶一發揮不穩，跑完今場才知。「俠客行」上場賺盡形勢都難越雷池，增程找出路。「神舟飛駒」上場直路稍受阻，可以拖回一票。

第7場一對熱門似乎主宰大局，「開心高球」上場雖然賺盡內疊贏馬，但一來時間已有三班水平，二來該場亞軍「多多配合」再出補中，水準極高，今場「開心高球」續戰四班，道理上毫無阻力可言。

「龍之心」上場外檔起步，帶點運氣下早段切入內欄慳盡，今場8檔未必再有上仗際遇，還是作配較合。「妙嘉輝」上場直路一度看似有機會，但騎落內閃僅失位置，相信今場會續有進步。