【分秒在握】布文扮演運財童子

希斯近期攻勢雖不弱，但總結來說，還是位置居多，獨贏較少，剛周三就有3駒殺入三甲但未能勝出，今次「佳運財」用到布文，應該都係搏殺居多，憑過人後勁，有權後發先至。

希斯最近眾多入位馬匹中，唯一能勝出的就係配布文的「勇眼光」，今次騎練攜手僅一匹「佳運財」，值得優先留意。這匹澳洲5歲馬，來港首季5戰全勝，但踏入上季卻6戰未嘗一勝，看來進度未能追及評分加幅。來到今季，馬匹經過長時間調息，季內一出就重響勝鼓，之後雖未能再勝，但多次跑近，反映作戰狀態仍在高水平。

其中「佳運財」上仗出爭田草1400米，出馬不多之下，加上無甚快馬，結果步速慢得淒涼，首1000米只造59秒9，比標準時間固然慢了1秒6，比起同日四班及三班亦慢了足足1秒9及1秒5，在這樣情況下，末段爆到21秒8，「綫路之星」全程自領，一放到底相當合理，而「佳運財」早段留到尾二之下，直路沿內欄力追，結果能夠交出21秒5末段時間追回第2，根本係極高水準的亞軍。

來到今次，除了「綫路之星」之外，亦有「幸運傳奇」這匹快馬，步速不太慢的話，「佳運財」絕對夠衝。

■長風

第10場 3佳運財 5包裝必勝

2中華盛景 9紅運帝王