【戰況R8】再擒宿敵 今季首匹6捷馬誕生了！

第8場短途錦標1200米G2，已連勝3仗的「金鑽貴人」再鬥上屆此項錦標冠軍的「福逸」，賽前「金鑽貴人」1.2倍熱一截，「福逸」則著綠格落到5.8倍，起步「金鑽貴人」慢咗，但好快跟番上第3位，呢場步速「八仟師」帶得好慢，兩隻都立心撳住入直路爆一段，到埋牙時刻，兩匹熱門極之接近，有得鬥吓架，不過細兩歲的「金鑽貴人」，都真係比「福逸」勇銳，最後100米走勢較勁，成為今季首匹6捷馬，更為月底挑戰主席短途獎爭做3冠短途王注下強心針，而是場跑第3、4名，係「八仟師」同「駿馬風采」。

文家良今日先捧獅子會盃，再捧走短途錦標，頭馬贏到28W，至於潘頓則起個孖。賽後「金鑽貴人」馬主之一鄭裕彤喜見愛駒今季先後勝出多場分級賽，包括今日的G2短途錦標，其首要目標是本月30日上演的G1主席短途獎。至於會否遠征，鄭裕彤則說，須視乎牠跑畢主席短途獎後的狀態。鄭生又說，「金鑽貴人」由他的弟弟挑選，當初覺得牠的跑姿很吸引，是他們決定購入牠的最大原因。

第8場賽果：1-2-5-6

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.2)

二重彩賽果：1-2(最後賠率2.3)