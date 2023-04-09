【賽後報告】布文兩駒造唔到磅 各罰1萬

今日跑完11場天下太平，冇騎師要停賽，不過布文兩駒造唔到磅，兩場各罰1萬，即係合共罰2萬元，今日布文埋單執4W，跌少少錢冇所謂喇。

是日賽後報告撮要：

第1場：「嘉應獎昇」於入閘後不久以後足豎立，頭部撞到上方框架，繼而坐下。「嘉應獎昇」被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫表示該駒兩個鼻孔流血，並認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「嘉應獎昇」退出此賽。「嘉應獎昇」隨後接受內窺鏡檢查，發現氣管內沒有血，遂確定該駒流血是因在閘內撞到頭部所致。因此，「嘉應獎昇」不被視為流鼻血。

第2場：「金牌實力」氣管內有很多痰。

第3場：「快一步」左前腿不良於行。

第4場：「樂捉鳥」氣管內有很多血。

第6場：「宜春輝煌」在最後400米在催策下外閃，導致騎師馬雅須數度停止催策及修正坐騎。「巴薩諾瓦」獲發現口部有血。

第8場：布文因超磅而未能履行「速遞奇兵」的策騎聘約，該駒遂改由田泰安策騎。布文被罰款1萬元。

第9場：布文因超磅而未能履行「美麗同享」的策騎聘約，該駒遂改由蔡明紹策騎。布文被罰款1萬元。

第11場：「哈哈大笑」流鼻血。