【親解貴人慢閘之謎】潘頓：佢在閘廂好多小動作！

二級賽短途錦標今日在沙田馬場舉行，「金鑽貴人」憑出色表現勝出此項1200米賽事，進一步鞏固本身於香港短途組別的王者地位。其練馬師文家良現已將目標放眼於本月底舉行、總獎金高達2,000萬港元的一級賽主席短途獎1200米，冀為這匹賽績顯赫的佳駟再添頂級賽事頭馬，同時他亦會考慮安排此駒遠征海外的可能性。

「金鑽貴人」於今日賽事中以一個馬位之先擊敗應屆香港最佳短途馬「福逸」成功奪冠，而「八仟師」落後「福逸」兩個馬位得季軍。「金鑽貴人」在賽事中取勝姿態從容，文家良形容這匹出自父系「史雲尼斯」的4歲馬確實與眾不同，他賽後亦道出此駒本馬季餘下時間的出賽大計。

今仗之勝令「金鑽貴人」的戰績改寫至15戰11勝，牠競賽生涯取得的總獎金亦增至32,485,200港元。此駒稍後將率領一眾本地短途佳駟，出戰一級賽主席短途獎，其後牠或有望前赴日本，角逐6月4日於東京競馬場上演的一級賽安田紀念賽1600米。

今日「金鑽貴人」勝出短途錦標，令牠成為香港本年度馬季的首匹6捷馬。此駒上仗於3月19日攻下一級賽女皇銀禧紀念盃1400米，今次回師1200米上陣，但牠起步不算敏捷，然而馬兒仍能克服此因素以強勢奪冠。

文家良說：「牠今次出閘反應較慢。以現階段來說，我們會先為牠報爭6月於東京舉行的安田紀念賽，其後我會與馬主商討。我認為牠可以於1600米賽事中展現同等威力，皆因牠上仗競逐1400米的演出確是極之出色。牠該仗於早段稍留，末段展現本身強勁的加速力。」

「在我心目中，牠是一匹非常特別的佳駟。」

「金鑽貴人」向來於閘廂內的表現較難預測，潘頓賽後亦表示「金鑽貴人」今仗入閘後有點煩躁不安，因此影響到牠出閘時並不俐落。另一方面，今仗賽前預期的放頭馬「狀元及第」於起步時漏閘。

潘頓說：「我得說策騎此駒入閘後有時感覺並不好受，因為牠間中顯得有點不對勁，今日入閘後我便知道今日正是如此。牠一直顯得未能專注及集中，於閘廂內小動作太多，但這就是牠的個性，牠不會文靜地留意閘門何時開啟。」

於閘門打開後，潘頓需要稍為策騎「金鑽貴人」，讓牠建立步韻及節奏，其後騎者將牠置於「八仟師」及「福逸」之後的位置競跑。

他說：「儘管如此，我仍能將馬兒佔取如我賽前預期般的理想位置，當然我希望當初我是順著馬兒走勢，而非稍稍催策才能取得這個位置。於賽事的頭半段，這個策略甚為奏效，但跑至轉直路彎的一段途程，放頭馬將步速放慢，群駒之間的距離因而稍為縮減，其時我需要將坐騎移出，讓牠可以繼續洒開大步競跑，但無論如何，牠早已勝券在握。」

潘頓對坐騎的實力充滿信心，跑過大半程已知道馬兒今仗勝利在望。

「金鑽貴人」今仗所造頭馬時間為1分09.15秒，於賽事末段最後400米的段速為21.74秒，這亦是牠連續第3仗壓倒曾4勝一級賽的「福逸」而奪冠。