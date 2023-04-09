【跑錯都贏】告東尼：有信心星球馬下仗再勝金鎗！

告東尼旗下的「加州星球」今日在潘頓胯下勇奪二級賽主席錦標1600米，今仗之勝令這位頂級練馬師相信「加州星球」有力在本月30日上演，總獎金高達2,000萬港元的一級賽富衛保險冠軍一哩賽1600米中與馬王「金鎗六十」再決高下。

自去年12月11日在浪琴香港一哩錦標中力壓「金鎗六十」後，「加州星球」直至今賽才再開勝門。在早段未能領放及負128磅下，「加州星球」在潘頓力策下仍以半個馬位之先力拒「發財先鋒」的來犯。

「加州星球」今次雖然取得勝利，練馬師告東尼認為今賽跟隨領放馬的戰術未盡理想，下仗將沿用過往領放的戰略，並相信可與「金鎗六十」再一決高下。

「我對『加州星球』能夠取勝感到非常欣喜，但下次賽事我們必定會採取領放戰略。」告東尼於賽後說。「加州星球」今賽早段守在「健康愉快」之後，最終在直路上力拒「發財先鋒」及「美麗同享」勝出。

「今天跟隨領放馬的跑法不是最佳跑法，而且賽事時間1分34秒17亦頗慢。我們不會重蹈覆轍，這種策略並不適合『加州星球』，牠要採取主動，自行領放。雖然如此，牠仍獲得最後勝利。」

「加州星球」上陣17次取得10冠7位的佳績，今仗之勝再令牠被視為「金鎗六十」衛冕富衛保險冠軍一哩賽的最強對手，告東尼亦深信「加州星球」可以再次壓倒現時香港評分最高的「金鎗六十」。

「『加州星球』刻下勇況正盛，我認為牠已為4月30日的賽事準備就緒，我有信心牠能再次擊敗『金鎗六十』。」

5屆香港冠軍騎師潘頓今日連同「加州星球」取得4場頭馬，其餘3場為「金鑽貴人」、「紅運帝王」及「紅逸舍」。潘頓對於「加州星球」需力拼下才能壓倒「發財先鋒」及「美麗同享」亦略感意外。

「可能今次是『加州星球』首次跟隨領放馬，因此在直路出頭後，牠或許認為任務完成而在末段稍為鬆懈，但我認為今仗之勝能加強牠的信心。」潘頓說。

「我本以為『加州星球』會輕鬆取勝，而非只有半個馬位優勢，但最終不負眾望。」