【蹄聲妙影】騎師軍人出身 馬評家揸筆一樣掂

網絡資訊愈嚟愈發達，圈中不少馬評家仍不辭勞苦落晨操睇馬，值得一讚，究竟現場聽馬匹呼氣聲有幾重要，問吓朝朝去公眾席睇晨操嘅蔡約翰同希斯就一清二楚，畢竟齋睇晨操片，等如睇緊無聲音嘅動作片，當然難以深切體會主角嘅感覺有幾強烈。

言歸正傳先，馬評家為數不少，最近聽到位老叔父講起，原來以前有位馬評家，做過騎師之餘，亦曾經喺台灣揸過美軍戰鬥機，仲話兇狠程度比起當年揸港英戰鬥機時嘅「飛機陳」陳毓麟有過之，老叔父講到咁把炮，東星咪當中史堂咁聽囉。

話說呢位飽歷滄桑嘅馬評家，戰後過嚟香港重過新生活，跟住學人寫馬經，未知是否軍人觀察力特別強，成日畀佢喺晨操睇到啲冷門，如是者愈寫愈出名，正糧未出，稿費都夠使，好快就結婚買樓。但好景不常，馬評家老婆臨過身前，層樓等資產名份不知何故轉咗畀佢舅仔，繼而被趕走，之後唯有申請一人單位公屋，孤獨至今。

依家馬評家已經八十有九，再冇人搵佢寫馬經，生活掹掹緊，需知「貔貅坐鎮，大殺三方」，早幾年佢連自己舊貔貅掛鍊都賣埋畀老叔父，仲趁賽馬日喺公眾席交收，本來一口價三叉嘢，老叔父知佢等錢使，畀夠五叉，但係錢財乃身外物，最近佢發生車禍不省人事，家陣喺醫院等簽紙做手術，待續。

初步提供:

第5場8「佳景臨門」

第6場12「一舖成名」

■東星