【賽馬以外】4W4P都食驚風散 騎師王唔係咁盞！

筆者一向冇乜點買騎師王，一來賠率唔算吸引，二來隨時等到跑完尾場先收錢，倒不如買心水騎師啲坐騎單W，當然有時未必買到佢贏嗰隻，只係整體嚟講，呢個彩池唔算吸引。不過，筆者唔代表話要取消，因為騎師王啲開飛賠率，同埋之後賠率趨勢，真係有參考性，若然好好利用，對投注有極大幫助。

至於尋日買中布文騎師王嘅朋友，若然係開飛後立即入手嗰批，隨時贏咗嘅錢都唔夠買驚風散，因為整個過程真係太曲折離奇。當上周末騎師王開飛後，布文被列為2號騎師，賠率同1號嘅潘頓差唔多，咁布文尋日真係有唔少實力坐騎，兼且大部分係上半場，為咗怕落飛，部分人自然趁有賠率就買定先。點知去到嗰晚7點幾，突然出現更易事項，就係布文兩場二級賽坐騎要換人，原來佢造唔到磅，變成白白冇咗兩匹坐騎，但騎師王係呢啲情況係唔會退飛，結果就係布文嘅賠率上升，變相捧場嘅朋友就蝕底咗，即使大家都覺得布文兩場G2坐騎唔算大，但可能都有位置機會，依家失去攞分機會，當然有影響。

不過，尋日一開波布文就大發神威，去到第7場已經攞到4冠1亞1季，大幅領先潘頓，以為坐定粒六收錢，點知潘頓贏晒第8、9、10場，搞到若然潘頓贏埋尾場，布文又攞唔到分嘅話，就會畀潘頓反cup，好彩最後潘頓嘅「知道必勝」三甲不入，而布文嘅「實力派」得第2名，佢最後以70分力壓有54分嘅潘頓封王。但其實睇番賽果，若非潘頓頭場嘅大熱門「嘉應獎昇」退出，同埋「一絕」影輸飲恨，潘頓都有機會做騎師王，當然依家潘頓有4冠1亞都要輸，亦非常可惜。

查實今季唔止一次出現呢啲情況，有時一騎師贏連中三元，一樣做唔到騎師王，即係話就算你眼光獨到揀到邊位騎師贏馬多，買騎師王隨時無回報。況且騎師王不嬲冇咩保障，早前潘頓跑完一場就身體不適退下火線，買咗佢騎師王嘅馬迷即刻輸錢無仇報，梗係覺得無癮。作為賽馬博彩比較罕有嘅固定賠率彩池，究竟有咩方法可以改善呢啲漏洞，真係要諗諗。

■山無陵