周三跑馬地 將出現姚廐天文奇景？

近期賽事，經常見到個別騎師或練馬師大爆發，羅富全3月尾試過包辦三寶，到上周中方嘉柏亦食出大四喜，而剛剛日賽，潘頓及布文更各自四喜臨門，追佢哋嘅馬買中過關收穫甚豐厚。今次跑馬地夜賽，都有位好大機會連場出擊，邊位？咪就係輝哥姚本輝囉！

輝哥近期出馬兩極化，出馬少的賽日多空手而回，但屯重兵就代表全力出動，近4次同日出馬5駒或以上，次次有馬贏共取7W，今次姚廐出馬多達7駒，各位小心了！

第1場三班2200米，「自然力量」6度爭同程得2冠2亞1季1殿，堪稱路有專長，上次跑田草礙於形勢留到包尾追回第4，返強項可爭。

第5場「鑽飾翱翔」季內已取2W，4歲馬上次升四班排10檔搶埋欄放頭得第5，今次再攻贏馬路程谷草1000米，排4檔隨時又帶到。

第6場四班1650米的「精彩生活」，近兩仗跑同程得1冠1亞，前次大勝3馬位，上回則敗於再出連勝的「勁快聯盟」，用王牌誓要補中。

第8場二班1650米的「觔斗雲」，今季已在此程累積3捷，升班負輕磅有利，排2檔易發揮，跑出水準就掂。

第9場三班1200米的「風繼續吹」，大前仗初上三班跑同程，與「終身美麗」同「穿甲鷹」攜手入三甲，上次大幅增程跑一哩只輸2馬位仍勇。周三谷草夜賽，輝哥會否來個「五星連珠」奇景？不妨買佢「練馬師王」啦！