護級馬房周三大攻勢！

由於沙田賽事高質馬眾多，相對之下護級馬房較難取得頭馬，反而谷草情況不同，下風馬往往可藉檔位或形勢拉近距離，所以谷戰有不少下游馬房都積極搶胡，睇番今次葉楚航、何良、徐雨石及苗禮德都派出不少機會分子，時至4月相信是時候出動全力，拚盡一兵一卒護級，計戰意值得秤先。

第7場徐廐「前風」乃近況當起之馬，剛戰慢步速留後敗於「精明勇駿」得季軍，今次只要有較佳際遇，有望幫石哥取下寶貴四班頭馬。練者尚有第5場的「胡椒軍曹」於季尾復勇中，慢熱馬跑夠再用布文要提防。

第3場四班1200米，何廐新勝馬「木火同明」，上賽以個半馬位之先衝贏「泉龍駒」，奪下在港第6捷，堪稱低班谷草好馬，贏完只加6分，仍留在四班負磅不重，再捷不難。同倉廐侶第8場的「包裝大獎」，也是谷草多捷專家，近兩仗表現無疑未算理想，但一次氣管有血，一次則排8檔，今用王牌決心大。

第6場葉廐的「一舖成名」，評40分馬不報五班反而爭四班，似乎航哥對此匹8歲馬仍信心十足。「一舖成名」底質不俗加上負磅甚輕，絕對有機會為倉主帶來寶貴勝仗，值得吼實。

此外，對於護級馬房來說，當五班2W配額用完，再贏五班對爭取畢業也無補於事，但苗禮德仍有2場五班頭馬有效，當然不可以浪費。第2場五班1650米的「噴火龍」，近3戰同程得2亞1殿，演出準繩，賽前試閘跑第3，反映勇態持續，有力勝回一仗。