騎足9場支持勁 建議今期做巴膠！

巴度與多個馬房都有緊密合作，甚至今季新開倉的伍鵬志，也一再提供勇馬帥權。以支持量計，巴度今季只曾於10月23日取3W2P成為「騎師王」，成績未算突出，但騎者自從夥拍姚廐「遨遊氣泡」捧走打吡大賽冠軍後，4月跑過3次賽事有兩次起孖，演出夠晒精神！今次谷戰跑足9場，坐騎數量多過潘頓及布文之餘，論近績也十分吸引，巴度有望相隔近半年再次數胡成為「騎師王」！

第7場四班1200米，蔡廐4歲PPG「有財有勢」今季初出前由巴度試閘仄準，但人馬首兩戰表現平平，或者馬匹當時進度未足。隨住經驗累積，「有財有勢」前仗配潘頓跑谷草同程終於敲響勝鼓，上仗加分加磅再跑，排10檔仍得第5名不俗，現居四班仍惡。蔡約翰決心爭冠，現時子彈盡發，安排巴度重新接手此駒應計好數，內移至6檔也好跑，值得捧場。

第2場五班1650米，蔡約翰也將落班的「首飾大亨」交予巴度執韁，此駒同屬4歲PPG身份，上季5月出道至今跑了10仗仍未贏過，當然想交代。睇番「首飾大亨」前仗跑田草2000米大敗，但上仗轉場縮程初跑谷草一哩只負兩個馬位而回，表現大幅進步。再睇上仗後往從化操練，於當地試大閘仄準，埋門再於沙田快跳加操，蔡廐質新馬有望愈戰愈勇，今落五班排5檔形勢大好，力足發圍。

第6場四班1650米，伍廐「但求快活」今季兩次配巴度俱跑獲亞軍，人馬合拍，續配巴度有心再搏。即使「但求快活」縮程而來，但本身於谷草一哩也曾上名，負124磅不重，排11檔跟前跑也有力食胡，切勿看輕機會。