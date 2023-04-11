試閘唔係做替工！潘頓接手浪漫勇士出戰遮打盃

今日(11日)沙田馬場舉行11組試閘，出試的賽駒主要都係質新H布馬較多，明星馬方面，則不得不提沈集成馬房「浪漫勇士」。此駒今晨由潘頓出試第9組田草1600米大閘，出閘後已經跟守好位，入直路更愈走愈有，最後彈離同組其他對手5個半身位，以首名過終點。由此亦可見，練馬師保養這匹鎮倉寶得宜。

「浪漫勇士」在三冠大賽首關董事盃以及次關香港金盃，兩場均敗於「金鎗六十」蹄下，上仗賽後沈集成已表明會換人，當時人選亦屬意麥道朗或是潘頓，最後幕後決定將帥權交予今季夥拍「浪漫勇士」兩勝分級賽的麥道朗。今晨試閘過後，騎者品評此駒試閘表現時，亦幽默留下一句「Terrible」(恐怖)來形容「浪漫勇士」的試閘表現。

潘頓試閘之後，亦都在Instagram發布限時動態，貼出自己與沈集成的合照，當中亦在兩人中間畫上心心，更指浪漫團隊於今晨重聚，其後騎者在社交平台透露，「浪漫勇士」跑畢女皇盃後，將會由自己接手出戰5月28日2400米G1遮打盃。換言之，今晨潘頓並非做替工，原來真係有得騎「浪漫勇士」！