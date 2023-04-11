城城愛駒復操 冠軍賽馬日同Anson Lo鬥舞？

最近，圈內話題圍繞住本月30日舉行嘅富衛保險冠軍賽馬日，當日除了有馬壇春季焦點3場享負盛名的一級賽之外，據知贊助商搵咗香港人氣男子組合MIRROR其中一位成員Anson Lo，擔任其中一位賽日大使，預料當日沙田馬場一定非常熱鬧，門口分分鐘要打蛇餅。

需知Anson Lo早年曾為天王郭富城伴過舞，嚟緊兩位舞者有望在沙田馬場重遇，成為另一個高潮位，事關城城名下有匹在港一戰已能跑入Q的「舞林密碼」，有望於冠軍賽馬日上陣，而此匹4歲澳洲自購馬曾於3月22日因發燒，被勒令退出3月26日舉行的一場三班田草1200米賽事後，但經過一段時間休息，本月5日已復操，操練亦開始昇華，一連兩朝可於內圈連踱兩圈，明顯已重返作戰狀態，相信短期內可望做番快工夫，繼而重新部署上陣。

睇番賽期表，冠軍賽馬日當日剛好有場三班草地1200米賽事，且看「舞林密碼」的操練進度能否趕及出爭此賽，又假如能夠順利補中贏馬的話，你估城城會否叫埋Anson Lo一齊落凱旋門影頭馬相？