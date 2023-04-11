【馬場第一攝】今期輪到輝哥食大四喜

姚本輝馬房在明晚賽事擺出強陣出擊，7匹參戰馬包括第1場「自然力量」，第3場「鑽飾璀璨」，第4場「大勢至富」，第5場「鑽飾翱翔 」，第6場「精彩生活」，第8場「觔斗雲」及第9場「風繼續吹」，今晨所見，練者努力為賽駒備戰也努力與主轡騎師開會商討軍情，精彩鏡頭此起彼落，鬥志極度高漲。

輝哥同梁家俊合作兩件，第4場三班1650米「大勢至富」及第9場三班1200米「風繼續吹」皆在騎者胯下贏過，此組合實屬不二之選，朝早兩駒先後由助手騎往內圈踱步熱身後，練者睇完馬再拉住家俊密密斟，動態惹人注目。

接住到第8場二班1650米「觔斗雲」亮相，督操過程與之前一樣，都係在機坪欄邊吼到實，馬匹今季大勇大熟，且連續17仗未甩過獎金，季內贏咗3仗升上二班跑，布文造唔到磅，梗係用番打吡拍檔巴度幫手，輝哥睇完馬順勢再搵巴度商討軍情，又是另一焦點動態，孭輕磅排2檔起步啱晒前置型跑法，馬勇人強倉旺，好易又比佢得手。

早餐料:

第4場:8「大勢至富」

第6場:4「精彩生活」

第8場:10「觔斗雲」

第9場:7「風繼續吹」

■阿藍