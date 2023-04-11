【波馬同樂】精彩生活人馬合拍

各位好，今次會推介第6場四班1650米，「精彩生活」近兩場轉戰同程錄得1W1Q，今次抽到排2檔，放得出就叫胡，希望能跟上次推介一樣，繼續為大家帶來好運。

「精彩生活」對上兩次跑同程，雖然先後排6檔和11檔，但6歲馬勝在出閘夠快，連同今年1月中跑田草1400米一次，3次在班德禮胯下都佔盡先機擺前跑。今次人馬繼續出擊，排2檔起步慳了腳程，只要出閘順利，上名機會高唱入雲。

今季初登場，頭3仗在跑馬地1650米跑獲1Q2P的「十八掌」，上仗轉場跑田草1600米得第10，不足為據。今次回師快活谷，再度由何澤堯執韁，只要早段能順利跟前，入直路後再施展強勁追勢，贏未必，但上名應該機會不弱。

鐵角會加入預期會有點分頭的「喜悅精靈」，一落班即由潘頓贏出頭馬，重返四班後潘一哥再騎過兩次，雖然繼續有獎金收，但上場鞍上人已換上霍宏聲，今次原班人馬再出，留一段鬥衝，力足一博。

四重彩建議用3、4做複膽，配腳除「喜悅精靈」外，還有質新有態，卻輸蝕在排外檔的「超威力」和「紅海勁」，以及跑了兩季尚未交代、大幅增程求變的「美麗攻略」。