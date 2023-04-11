【練馬師王】起孖都輸 戰況真激烈！

上期沙田「練馬師王」，競爭相當激烈，雖然方嘉柏、文家良及蔡約翰先後起孖，但最後卻由羅富全成功封王，後者全日只憑「開心高球」建功，不過另有3駒上名，最關鍵是尾場「日日友」保住季席，取得寶貴4分，僅以些微分數壓過對手。

上文提及方嘉柏，最近他忽然發威，上周四谷草夜賽，憑「赤子雄心」、「星運明爵」、「國士無雙」及「紫雲冰」食出大四喜，同時勝出「練馬師王」。及至剛周日田戰，柏廐則以「鈦易搵」及「雷霆戰駒」包辦孖寶，即使未能成功冧莊，亦由此可見馬房攻勢正排山倒海。

今期谷戰，方嘉柏共派6駒參賽，數目稍稍不及前領3倉蔡約翰、姚本輝及羅富全，但部分馬在連敗減分下，形勢開始轉好，例如一對王牌馬「果然駿」及「川河冠駒」，已降至本身評分最低位，隨時可作反擊。

第2場「果然駿」上場初臨第五班，即獲第3名，證明實力略勝同儕。今次繼續由布文執韁，情況一如剛戰建功的「雷霆戰駒」，似要搏到贏才罷休。至於第6場「川河冠駒」，早前曾跌至60分水平，但當時練者仍安排牠角逐三班賽，結果拚入季席，今次又減到60分，部署略為不同，初戰四班而換上有5磅仔陳嘉熙，對手實力明顯有差距，有望爭取在港首場頭馬。

另一方面，列陣尾場「銀進」上次進軍大場失敗，今回修正部署，返回兩捷路程跑馬地1200米，鞍上人嘉里最近成為柏廐冷殺手，或會配合廐侶出擊。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.4倍

2.姚本輝 4.0倍

3.沈集成 10倍

4.黎昭昇 11倍

5.呂健威 8.0倍

6.方嘉柏 13倍

7.文家良 12倍

8.羅富全 16倍

9.徐雨石 22倍

10.賀 賢 14倍

11.韋 達 22倍

12.告東尼 30倍

13.苗禮德 50倍

14.何 良 85倍

15.伍鵬志 125倍

21.其他練馬師(葉楚航/高伯新/鄭俊偉/容天鵬/大衛希斯/蘇偉賢/丁冠豪) 100倍