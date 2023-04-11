【張基焦點】川河冠駒四班反彈

方嘉柏最近氣勢如虹，對上兩次賽事合共取得6W，周三回師谷草主場繼續屯重兵，「川河冠駒」落到四班已有優勢，改用徒弟陳嘉熙亦要吼。另外，小方近期亦與澳洲好手嘉里擦出火花，今次則由「星運子爵」接棒出擊，不能忽視。「勁駒」現階段跑較長路程更合腳法，增程跑2200米無問題。「電訊飛車」今次狀態理想，縱使排外檔亦有機會出頭。

第6場四班1650米，「川河冠駒」跑了兩季仍未出頭，但評分已有明顯優勢，始終一再於三班有接近演出，大前仗三班同程得季軍落後「忠誠駒」1個馬位，今次落四班再用陳嘉熙減5磅，配合抽4檔好位，可望扳回一仗。

第3場四班1200米，「電訊飛車」質素並非太差，現評57分居四班有利，只是今季狀態一直平平，但最近喜見馬身脹卜卜，晨操予人有截然不同觀感，來港後從未試過咁弗，無疑抽12檔上陣一定有影響，但之前所見留住追效果理想，況且有布文騎功搭夠。

第1場三班2200米，「勁駒」隨住年紀漸大，性能亦愈長愈妙，上季尾至今跑過3場2000米均有好表現，除了於不擅長的黏地三甲不入，其餘兩場都取得亞軍，早前於田草1600米落敗後，今次突然增程跑2200米，用陳嘉熙負磅輕，未許輕視。

第4場三班1650米，五陵會鑽禧盃，「星運子爵」7歲馬戰鬥力未見太大退化，剛戰泥地1200米可視為試閘，本身跑開復課後不用快跳，但較為特別是有出大圈踱步，與以往不同，今次回師谷草一哩兼排好檔，值得重視。