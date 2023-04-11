【進階選項】駿寶賽績硬過鐵

剛周日賽事潘頓及布文各展功架，他們交得準變相熱門馬得天下，連場巨額過關落在超熱的獨贏及位置身上，普通馬迷十元八塊當然不會受惠，惟有向其他彩池埋手，不過中到65蚊的六環彩也勉勉強強夠食個茶記晚餐，如果中711蚊的六寶獎就恭喜你，可以斬料加餸。如此低派彩，皆因兩場二級賽鋼膽在陣，變成只揀4關，連同其餘3關開大熱門，最難一匹應該是尾場「神虎龍駒」，但有睇賽績嘅此駒應該無難度。羅富全雖然兩場二級賽未能勝出，但麾下4匹參賽馬全有獎金，鬥志可嘉，周三喜歡第7場「駿寶」應是馬房食胡籌碼。

出自澳洲當紅種馬「巨富」的「駿寶」，雖然毛色與父系不同，但同樣遺傳到早熟特性，在港第2次上陣已在谷草爆冷打開勝門，亞軍「上校」並不特別，但季軍「嫡愛心」，第4名是「純金酒杯」，兩駒成就如何不用我多費筆墨。就算「駿寶」前仗三班後追第5，前4名「實力派」、「運高八斗」、「紫雲冰」及「紅運帝王」，水準之高亦有目共睹。今晚回師四班跑贏馬路程，135磅亦曾跑第2，況且同場主要對手亦非輕磅，潘頓接手交出本身水準居此組坐位望贏。

另一位有機會衝冠的姚本輝，近期回氣行精兵制，今次夜賽復見報名踴躍，似乎又展攻勢。頭場三班2220米，全場最有路程根據必然是「自然力量」，典型新西蘭長途氣袋，現階段6歲正處大熟大勇期，尤其本身今季狀態來得快，由季初弗到現在，場場都追得好。季內同程輕取「錶之五知」姿態超級，即使上場田草2000米排12檔稍差亦追回第4。今回師強項且重配季內贏馬拍檔田泰安，與該役一樣屬馬少場合，跟前守前置馬之後好位，直路一爆又可捷足先登。