【孖T孖住上】噴火龍一哩經驗豐富

長風餐單：防木火同明走樣

上次賽事介紹兩場G2以雙膽作投注策略，方法用對了，但揀馬方面卻有遺漏，以為「狀元及第」會慢放，誰不知該角色卻由「八仟師」扮演，結果就是欠了這匹配腳而未能命中。前事已過，或許放眼今次賽事更實際。

第2場博獨贏，筆者或許會選擇「蟲草之凰」或「盈嘉輝」，但要揀孖T馬膽，我會推介「噴火龍」。此駒谷中一哩經驗極其豐富，歷來30戰得1冠6亞3季，入位率逢三進一，由於基數夠多，因此值得信任。其實單從數字已可看到，此駒取勝率明顯偏低，因此博獨贏當然有戒心，不過上名率卻不俗，因此作為孖T馬膽，會係不錯的選擇。其實此駒最近3次出爭同程2亞1殿，表現相當準繩，今次有埋1檔靚位，信得過。

第3場綜合條件，本來以「木火同明」較佳，但此駒在對上5次贏完，再出4次不入三甲，因此還是以互串較穩陣。

梓忠餐單：紅海勁試準後勁

跑馬地馬場設計獨特， 彎急直路短，跟前、居中跑法始終較着數，靠追取勝要具備非一般能力不可，並不是所有賽駒都像尾場「純金酒杯」，每次都能交出22秒2左右的後勁，如果有這樣的本事，也不怕留後跑了。

第3口孖T首關揀一匹質新馬做馬膽，「紅海勁」3歲馬初出於谷草一哩上名，必擁有高質素，拚後試谷閘1700米打磨，全程走來不徐不疾，從容跟跑旨在練氣，今番續配布文力求補中，雖然9檔較難跑，不過已試準後勁，爭入三甲仍然樂觀。

尾關重心放在「人和家盛」身上，7歲馬兩季未勝，已難苛求有大進步，然而居四班跑則競爭力仍在，至今所在上名紀錄全在谷草1200米，更加證明了此程最為正宗。最重要一點是牠跑此程排1檔6次得1冠3亞1季，上名率極高，今番天時地利集一身，馬膽非牠莫屬。