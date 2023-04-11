【三重彩地帶】呢位「 大亨」神仙不敢怠慢

第2場五班1650米，「首飾」系乃蔡廐忠實擁躉，不乏高班材及多捷馬，但「首飾大亨」可能是近季較失敗之作。季內連敗，上場初試同程卻有進步表現獲殿，前3名季內在四班統統識贏，水準唔差，「首飾大亨」如今落到五班，對手實力差一截，由波健士換上巴度亦充滿誠意，機會坐位望贏，複膽可考慮。「噴火龍」近況理想，難得排1檔守好位，五班馬蝕得少便有機。「果然駿」上場四降五即入位，評分已有迴旋餘地，柏廐近期手風大順，跟紅頂白可捧。「蟲草之凰」今季只兩次上名，演出無疑失望，但返回五班形勢截然不同。「盈嘉輝」一向易位難贏，今季成績亦如是，10檔當然難處理，但潘頓贏過了解性能，應知如何克服。

喜駿駒同舟共濟雙膽

第8場二班1650米，其中7駒有份跑總場次519同程，屬快步速賽事，今場加入的「觔斗雲」及「安遇」也具前速，有可能將步速推得更快。慣常留後的「喜駿駒」該役在布文胯下竟可守好位掄元，尺寸馬終於搵到最佳人選。「同舟共濟」上季兩捷，今季也有1W3P，成績中上仍要轉倉，顯然幕後並未滿足，投黎廐操好即找來最合拍的潘頓，決心攻堅，複式雙膽就倚重兩大高手。「包裝大獎」連敗兩場看似見頂，但何廐爭分部署小心翼翼，不宜太早批死。「幸福至上」季內兩仗先冠後亞，近況勇兼且體力相對充沛，仍可爭雄。「電訊巴打」可段段快開，今場若遇超快步速，隨時又有驚喜。「觔斗雲」季內連拚工夫仍積極，初上二班唔似會放軟手腳。■海東