【J臣研究所】電子宇宙穩位望贏

剛周日潘頓及布文各取4W，似乎最近跑人多過跑馬，事實上一眾熱門騎師手執惡馬，而季尾有體力同質素嘅馬又不多，賽果自然側埋一邊。

兩大高手極旺，無謂搞對抗，兩人周三續有一堆實力坐騎，第7場先揀布文隻「電子宇宙」做膽。上場本來賺慢步速獲亞軍未算好勁，但一來在內欄衝，不及出面兩隻好追，二來同場3至5名馬再出都有好表現，今次對手實力普通，穩位望贏。

「有財有勢」上場輸外檔，睇番前仗贏馬時間接近三班水準，道理上不會喺呢個評分就止步，係「電子宇宙」最強對手。「樂加福」上場同樣輸形勢，居四班難贏但有力上名。「人和家盛」現時評分有利，排埋個好檔就會跑近，忠心馬勿睇小。「正氣青驅」例衝一段，今場如有馬帶放做快步速，也有機會一爭。

第9場三班1200米，「純金酒杯」似乎係一隻鋼膽，但勁還勁，此類大外一氣嘅後上馬，負重磅真係好易走樣，今場先揀潘頓坐騎「怡勁力」。

「怡勁力」3戰田草兩度上名，最近一連兩場都排12檔起步，上仗於田草1200米都放到最後200米先斷，計正今次轉谷草直路較短，可以跑高好多，稍忌今場快馬多，如果潘頓早段稍為留一留，贏馬機會應該很大。「大才」季內贏三班田草1200米，如果轉谷草換來分頭要拖。「量化歡騰」只要放得出就係機會馬，難贏但一定要拖。「風繼續吹」始終有能力，姚本輝今次部署大舉出擊要留神。