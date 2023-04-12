【分秒在握】呢股力量非同小可

數體力型騎師，怕且不少人第一時間會想起田泰安，不少受騎馬匹，在騎者胯下都能發揮出超水準，今次頭場「自然力量」，季內唯一頭馬就係配田泰安取得，人馬重逢爭勝途，捧得。

雖然以騎技來說，田泰安算不上高手，但此子體力型騎法，每每能激發起馬匹鬥心，因此就算係莫雷拉或潘頓，在埋身肉搏之下，亦吃過不少虧。「自然力量」來港已踏入第4季，剛好每一個季度都贏出1W，而季內已勝，又是否值得捧場呢？

值得一提，已經6歲的「自然力量」，今季表現長期見好，贏馬一役跑谷草2200米，排2檔跟守前列3、4位，入直路拉出望空發力，強如「錶之五知」亦未能埋身，以個多馬位見負，而總時間2分15秒5，更加係近兩季同程時間中名列三甲。

「自然力量」贏馬後，田泰安多騎一仗就放手，之後由賈傑美及周俊樂接手出爭田草1800米及田草2000米，雖然未能再勝，但就次次追得好，反映馬匹作戰狀態仍處高峰。來到今次，此駒重返季內贏過的谷草2200米，更重召田泰安兼有運排3檔，爭勝條件與贏馬時相當近似，既有同程佳速作支持，值得信賴。

■長風

第1場 4自然力量 3高瞻遠矚

1波爾多 6三江飛輪