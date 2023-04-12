【場地點樣】谷草B欄夜賽掛牌「好地」

跑馬地馬場今晚夜賽如常，共編9場草地賽事，以移欄魔鬼B跑道進行角逐，頭場開跑時間仍為晚上6時45分。

經今晨勘察場地，暫掛牌為好地，度地儀指數2.71，雖然近日較少陽光，天氣尚算不錯，毋須如上星期時有細雨，賽前對於場地方面多少靠估，如今場地轉趨穩定，揀馬方面少了一瓣兼顧。

今次分屬季內第8次谷草B欄夜賽，對上7次賽事，不難發現每期都會有連場數胡重心騎師，以上期B欄夜賽，就有蔡明紹中三元與何澤堯起孖，一再指出後者今季谷戰表現神勇，但蔡明紹其實在B欄夜賽成績毫不示弱。

雖然蔡明紹因晨操受傷，曾經錯過兩次B欄夜賽，但在受傷前3期賽事俱起孖，而在2月8日谷草B欄夜賽復出，坐騎不多只得4駒，熱身情況下亦得1亞1季，旋，旋即於上期B欄夜賽連中三元，呢個數據，亦展現神童跑B欄賽事，確有過人之處，今晚8匹坐騎之中，當然值得從中推敲。

值得一提尚有希威森，一口氣3次谷草B欄夜賽俱有馬贏，近兩次勝出「誠心所願」與「場長勝」，更加來自主力韋達馬房，今晚騎練攜手合作4駒於有利場地出擊，亦有蠢蠢欲動之意。