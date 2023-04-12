潘頓大有機會夥拍「雅騰雲」，出戰6月24日舉行之白金禧錦標。(圖片來源：Getty Images)

今夏不乏澳洲賽駒遠征英國皇家雅士谷賽期，唔單止咁，個別馬匹都會視為退役前最後一戰，高多芬名下「愛禮物」，已經一早講定賽後會留番响歐洲方面做種馬，如今仲有隻响上屆白金禧錦標跑第3嘅「雅騰雲」，跑埋今屆賽事，就會宣布退役返澳洲改作種馬，而且仲定埋配種費為27,500澳元(約港幣14萬5千港元)。

「雅騰雲」响6月24日跑完白金禧錦標之後，跟住就會運返澳洲，响馬主之一Newgate Bloodstock 旗下嘅育馬場，展開首季配種，雖然暫時定咗配種費，不過幕後亦唔排除，如响今屆皇家雅士谷有出色表現，响價格方面亦會作出調整。

至於「雅騰雲」出戰白金禧標錦標嘅配搭，幕後方面一直都屬意再配潘頓，前仗合作勝出G1肯德百里錦標固然合作愉快，而潘頓亦表示希望可以再有遠征英國機會。

由於6月皇家雅士谷賽期，周三夜賽輪空，潘頓成行機會相當高，而一哥亦有望响2012年「小橋流水」揚威皇席錦標之後，相隔11年夥拍澳洲賽駒重臨舊地。