【戰況R1】自然力量揭姚廐攻勢序幕！佢想跑皇太后盃？

今晚佈下重兵的姚本輝馬房，頭場三班谷2200米已有實力馬「自然力量」列陣，呢匹田泰安坐騎臨場熱到2.2倍，結果順利先拔頭籌。今場長途賽彎位偏快，在外欄早發力的苗廐「高瞻遠矚」，藉先機直路一度透出，以為可以幫練者執番一場，但「自然力量」在後面大外疊發力，仍然夠時間爆出超強後勁，輕鬆反先「高瞻遠矚」，老苗差少少贏唔到堅係慘，講番輝哥近期谷馬真係好應棍，一陣佢手馬各位要高度提防~是場跑第3、4名，係車前倒後的「勁駒」及中段發力的「三江飛輪」。

贏到第46W繼續追趕蔡約翰嘅輝哥，「自然力量」係長途馬，早段慢慢逗住隻馬喺中間位同埋騎師又熟馬性，走勢好順。此駒今季表現準繩，雖然服役早期健康有挫折，但養番好之後，今季嘅表現都係預計之內，但之後仲有幾多喺手就唔敢講，事關此駒已6歲。姚本輝亦有考慮過會否為「自然力量」安排出戰2400米G3皇太后紀念盃，同啲高分馬比拚一下，但之後book唔book到田泰安都唔知住。

第1場賽果：4-3-7-6

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.4)

二重彩賽果：4-3(最後賠率8.3)