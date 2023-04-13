【賽後報告】胡椒軍曹撼頭退出 純金酒杯驗出多痰

第3場：賽後，梁家俊（「砂漿金剛」）報告，是晚負頂磅上陣的坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，末段未能以勁勢衝刺。

第5場：「胡椒軍曹」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，頭部受傷。獸醫認為「胡椒軍曹」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令該駒退出此賽。

第8場：賽後，田泰安（「電訊巴打」）表示，他對坐騎於直路上的動作感到疑慮，因此他於坐騎再無爭逐機會時未有力策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「電訊巴打」，並無發現任何明顯異常之處。「電訊巴打」必須試閘及格並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第9場：被查詢有關「純金酒杯」的表現時，何澤堯表示，坐騎如賽前預期般居於馬群後列競跑，走勢良佳。他說，坐騎自五百米處起受催策，花了一些時間才能交出反應，其後於末段衝刺僅屬一般。他續說，鑒於坐騎是晚較上仗於3月8日勝出時多負5磅上陣，他認為坐騎是晚的表現仍頗為值得讚賞。獸醫於賽後立即檢查「純金酒杯」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

一般事項:

4月9日沙田賽事 – 第10場（567）

獸醫報告，「幸運有您」於賽後左前腿及左後腿均不良於行。