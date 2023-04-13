【主席短途獎】好眼光韋小寶返港首戰 即遇短途王

「金鑽貴人」(黃衫)將會在主席短途獎，和「好眼光」及「韋小寶」同場較量。

萬眾期待的冠軍賽馬日於本月30日沙田馬場上演，當日將會舉行三場國際一級賽，獲選馬匹名單今午(13日)出爐。總獎金高達2000萬港元的G1主席短途獎共有10駒入圍，、蔡約翰馬房「好眼光」、伍鵬志馬房「韋小寶」剛從杜拜遠征後返港，即面對文家良馬房嘅短途王「金鑽貴人」。而訪港馬匹則包括日本4歲馬「愛勁利」及愛爾蘭4歲馬「赤焰駒」。

順帶一提，主席短途獎為香港速度系列尾關，「金鑽貴人」已經勝出頭兩關，若呢匹4歲PPG當日順利勝出，將可達成三連冠大滿貫的賽前目標。文家良剛周日(9日)賽後受訪時表示，已經替「金鑽貴人」報爭今年6月上旬舉行的日本安田紀念賽，但牠最終會否遠征則這場1600米一級賽，則要視乎「金鑽貴人」跑畢主席短途獎賽後的狀態，馬主之一鄭裕彤亦表示會以主席短途獎作為目前首要目標。

同場其他短途好手還有高伯新馬房「福逸」及「蟲草成名」、蔡約翰馬房「速遞奇兵」、希斯馬房「緊張大師」。華人練馬師方面則有羅富全訓練的「八仟師」。