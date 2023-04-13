【蹄聲妙影】馬伕工作真係咁輕鬆？

最近，騎術學校密密安排班見習學員上從化幫手試閘，雖然舟車勞頓，但係見到嘅、學到嘅都係自己袋，畢竟將來未必個個都做到騎師，但亦都可以喺馬房其他崗位發揮所長，所以早啲了解從化馬房運作都係好事，同埋要班每星期跑兩次馬嘅公司騎師，恆常每個禮拜上從化幫手試閘都幾勞累，陣上唔夠精神，有咩閃失的話，後果不堪設想，需知來回兩地都要8粒鐘車程，睇幾次《阿凡達》都得，同時「尿袋」亦係必備用品。

此外，從化有不少馬伕都係喺香港做開，佢哋大多數都係退休後「翻閹」，其實不失為雙贏局面，上面都要搵人做開荒牛，將資深經驗傳授畀當地新一代馬伕，但係據知兩地馬房愈來愈難請到人，好多都做咗一兩個月就頂唔順，無他嘅，入職雞半左右老底，返完大陸受訓後，入倉先會有獎金，如果你做下游馬房，每月平均5至7叉嘢左右，同埋排宿舍都唔係易事，平時返早都係自己諗辦法入馬場，工時長不特止，對住過千磅龐然大物，點都有危險性，不過唔辛苦邊得世間財，有資深嘅就話以前佢哋咪又係咁捱，捱捱吓唔放棄，唔行差踏錯，自不然遇到伯樂，共勉之！

初步提供:

第2場4「快狠準」

第7場1「順勢贏」

■東星