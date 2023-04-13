【賽馬以外】練馬師之間的良好關係！

一石激起千重浪，依家係網絡時代，一段片嘅影響力可以非常驚人，好似啱啱禮拜日頭場新馬賽，有人影到鄭俊偉搏失「富喜來」後，用馬簿掟落贏馬嘅方嘉柏背脊，佢唔止將呢條片擺上網，仲刻意明慢鏡重播，立即引嚟極大迴響，唔少人都話鄭俊偉脾氣唔好，自己搏失就掟人。筆者當日放假唔喺現場，但其實當晚就收到相關片段，唔少人都覺得鄭俊偉一定會畀人罰。

結果係點？咪就係一則笑話囉。首先筆者有印象類似事件唔係第一次發生，鄭俊偉以前都試過用馬簿掟方嘉柏，擺明係開玩笑性質，相信今次都係，結果可能呢條片散播得太快，各大討論區都有講，搞到受薪董事都要搵佢哋兩個問兩句，最後方仔同米高哥獲得有馬會認證嘅朋友關係，同埋證實今次事件只係開玩笑，方仔完全唔覺得受冒犯，米高哥又唔使被人罰。

筆者明白外間對馬圈中人嘅關係有唔同想像，始終唔係圈內人，好多嘢都係靠估。賽馬世界的確只得頭馬有意義，跑第2已經係loser，筆者絕對同意一眾練馬師為咗爭勝扭盡六壬，一定唔會退讓。只不過跑完就算，唔會無端端嬲咗對手。其實大部分練馬師之間嘅關係都唔錯。除咗今次證明方嘉柏、鄭俊偉份屬好友，喺同一晚告東尼、文家良兩位贏二級賽嘅倉主，亦約埋一齊兩家人慶功，就知佢哋都係friend過打band啦。

或者筆者喺度爆少少料，其實大部分華人練馬師之間嘅感情唔會太差，尤其喺烽火台地下睇晨操嗰批。只要大家有留意晨操相，其實文家良、呂健威、姚本輝、徐雨石、葉楚航同埋蘇偉賢都係坐吓烽火台地下觀操，彼此都有固定坐位，丁冠豪亦會行入烽火台地下睇馬，大家朝見口晚見面咁多年，幾乎日日都係到吹水兼做嘢，關係點會差，甚至有段時間，都會見到葉楚航、蘇偉賢同埋退咗休嘅吳定強一齊踩單車。另外，羅富全同蔡約翰嘅師徒關係的確唔錯，全哥亦講過蔡神仙都話如果有咩唔明，可以繼續問佢，就知練馬師之間，唔會只得競爭關係啦

至於昔日烽火台二樓亦有一對好朋友，就係李易達同埋蘇保羅，兩個都鍾意坐喺烽火台二樓露台出面睇馬，日見夜見點會唔熟，可惜依家佢兩個都唔再係練馬師。當然，如果問有冇啲練馬師比較靜，與一班同行冇咩交流嘅話，當然會有，始終每個人性格唔同嘛。咁有冇啲練馬師特別黑人憎？呢啲就真係唔方便講啦。

■山無陵