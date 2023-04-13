日本二千堅尼大混戰？

今年的日本二千堅尼將於本週日（4月16日）在東京以東的中山競馬場右轉內跑道上演。這項2000米一級賽已舉行至第83屆，是為期6個月的日本三冠大賽首關賽事，途程是3關賽事中最短。

今年此賽共有20匹馬報名參加，而獲選參賽的18駒均屬日本3歲雄駒中的菁英分子，但去年底在中山舉行的希望錦標（2000米）及阪神的朝日盃未來錦標（1600米），這兩項兩歲馬一級賽的得主均無報爭今仗，情況較為罕見。

今年陣中約有6匹新星較受注目，但要預測三甲馬匹絕非易事，因為該6匹參賽馬均曾摘下分級賽錦標，但並無一駒曾兩勝分級賽。

「幻影俠」是參賽馬中較為人熟悉的一駒。這匹父系出自「無敵先鋒」的佳駟去年底在中山角逐希望錦標（2000米一級賽），自最內檔出閘緩慢後取位欠順，但過終點時僅負於頭馬一個半馬位，跑獲第4名。牠翌仗在東京出爭共同通信盃（1800米三級賽），結果擊敗今仗另外兩匹參賽馬「吉利話」（亞軍）及「神通大勝」（第5名），勇奪錦標。

「幻影俠」出道至今4戰3勝，今仗將第2次在中山角逐2000米賽事，若成功奪標，將會是10年來第6匹佳駟出戰共同通信盃後直接角逐日本二千堅尼並成功奪標。

出自父系「龍王」的「寶徠歌劇」迄今3戰全勝，上仗剛於3月19日在春季錦標（1800米二級賽）摘桂。此駒3捷俱演出精湛，鬥心盡顯，而且性能廣泛。牠今仗首度挑戰2000米途程，較之前3仗角逐的途程長200米。

近年此賽接連出現以不敗姿態奪魁的頭馬，包括「農神節慶」（2019年）、「鐵鳥翱天」（2020年）及「樂透心」（2021年）等，而除了「寶徠歌劇」外，今年還有兩匹參賽馬「初日高升」及「滿幸福」目前同樣未嘗敗績。

「初日高升」出自父系「北部玄駒」，初出即在東京攻下一項1800米賽事，最後600米締速33.3秒。翌仗牠在中山角逐京成盃（2000米三級賽），在轉出對面直路及入最後直路時均出錯腳並外閃，但最終仍以兩個半馬位之先奏凱，表現令人印象深刻。

出自父系「統治地位」的「夜神飛驥」出道以來專攻2000米途程，初出一仗僅負於頭馬一馬頸位得亞軍，其後3出3勝，包括上仗於2月初攻下如月賞（2000米三級賽）。此駒的練馬師須貝尚介以栗東為基地，對上一次揚威此賽是於2012年憑「黃金船」建功。他談及「夜神飛驥」時說：「在如月賞中，牠的速度比對手更勝一籌，即使陣上跑來平衡未算最好，但騎師（川田將雅）也能令牠學會如何留力。」

上一匹成功揚威日本二千堅尼的如月賞頭馬是2003年的「新宇宙」。今仗須貝尚介麾下另一匹參賽馬「湘南果決」出道至今5仗均跑入三甲，途程介乎1800米至2200米，包括上仗在若葉錦標（2000米表列賽）掄元。2007年日本二千堅尼冠軍「永威勝」也曾勝出該項前哨戰。

「鍵琴高奏」父系出自「里見皇冠」，該匹新任種馬曾於2015年以熱門身分出爭日本二千堅尼，但表現未如預期，僅以第6名衝線。「鍵琴高奏」初出即勝，翌仗出爭共同通信盃（1800米三級賽），僅落後頭馬一個半馬位，取得第4名。

「鍵琴高奏」於3月5日勝出彌生賞（2000米二級賽），首奪分級賽桂冠。練馬師堀宣行曾安排此駒佩戴交叉鼻箍等不同配備，希望牠跑得更為暢順。

堀宣行說：「牠鬥志與氣量兼備，狀態足以讓牠盡展所能。馬兒的心智良好，而且充滿新鮮感。」

「技超卓」為今仗參戰馬中出賽經驗最豐富一駒，迄今8戰僅兩次不入三甲，並只有一次不入前5名。這匹父系出自「宣戰」的雄馬對上3仗均跑獲亞軍，分別是上仗在彌生賞以一個馬位落敗，前仗出爭希望錦標時負於頭馬一馬鼻位，而大前仗則以馬頭位之差飲恨。

此外，春季錦標亞軍「好脆」及朝日盃未來錦標亞軍「野田達陣」均有力爭雄，值得留意。