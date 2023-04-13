容天鵬3駒用潘頓 買過關啱晒！

容天鵬周六共遣9駒出戰，而且更找來潘頓配合大舉出擊，當中有「鑽飛龍」、「幸運天賜」與「超級龍珠」3駒合作，以騎練季內合作25戰取得10冠3亞2季，勝出率達4成，今戰再度攜手，當然預期再有頭馬見面。

容天鵬今季與潘頓同一次賽事合作3駒或以上為數不多。10月9日泥草混合日賽，潘頓策3匹泥地馬「皮具之星」、「火鑽」及「盈嵐」連中三元，10月26日全泥夜賽合作4駒，共取得2冠1季。再睇近期紀錄，騎練近4次夾檔全入圍，包括頭馬「傲龍駒」及「伶俐驫駒」，絕對是信心保證。

今戰兩人合作3駒，第2場「鑽飛龍」季內4戰兩度上名，而在元旦日賽事落敗後，安排北上從化休養生息，期間備戰從未間斷，養精蓄銳於今仗復出，由潘頓掛帥更屬今季最強配搭，交代心態相當明顯。

第3場「幸運天賜」經過連場落敗之後，今仗首落五班由潘頓壓陣，部署與廐侶「傲龍駒」如出一轍，甫落五班即交潘頓出戰獲得亞軍，接住一仗順利補中。以「幸運天賜」季初階段曾於四班泥地取得1季1殿，如今降班且有1檔之助，靠潘頓韁繩搭夠，變身亦非出奇。

超級龍珠換人補中

至於第8場「超級龍珠」一連兩仗於1400米表現循序漸進，前仗留前鬥後，剛戰遇上慢步速卻能快跟入Q，跑法極具機動性，如今由希威森換潘頓，質新分子正值冒起，乃騎練爭勝重要棋子。