【馬場第一攝】瞄準出擊射大紅心

今晨「二話不說」(前)及「大紅心」加課完畢，航哥全程在旁檢視。

葉楚航馬房在明日賽事中派出8駒上陣，爭勝實力方面有唔少屬邊線份子，都要講吓形勢，再配合埋檔位編排，值得注視馬匹首推第2場四班1200米的「二話不說」及第3場五班1400米「大紅心」。

第2場「二話不說」評分落到47分新低位，夠晒條件反彈，此駒在448場次跑第6名，放至末段二百米才被超越，呢場高水準賽事值得參考，前面勝出的「勇敢夢想」再有馬羸，「遨遊天下」再出跑第3名，「滿歡笑」都係翌仗開齋，仲有「佳運發」接住跑入亞軍，而「二話不說」上鋪排12檔也走入季軍，今次5檔算是理想，巴度繼續策騎必有所求，可望有回報。

第3場「大紅心」亦有班利，上季在四班同程奪兩W，今季連拚多仗大敗落五班對壘，近兩場排劣檔敗陣不足為據，現扳到布文主轡抽7檔起步，搏得過架。

再睇番朝早備戰動靜，上述兩駒由助手加課期間，航哥在機坪及烽火台兩邊走，全程吼到實無走漏眼，最後在馬房閘口接馬順勢跟埋入倉，鏡頭十分矚目。

早餐料:

第2場:10「二話不說」

第3場:7「大紅心」

第4場:11「九運」

■阿藍