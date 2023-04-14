【波馬同樂】彩虹千里上場輸外疊

今次會推介第8場三班1400米，「彩虹千里」上場在莫雅胯下全程4疊，最終衝入一席第4，追勢十分吸引。今次檔位內移兼易配高手布文，馬膽首選！

「彩虹千里」今年1月底由梁家俊策騎開齋後，跑了兩場均令支持者失望，皆只能以第9名過終點。直到上場易配天下第一高手莫雅，排14檔起步，全程大外疊，蝕位下最終如飛殺上跑梗頸四，足見馬匹本身有成長，今鞍上人換上OK哥，排7檔大利守好位，到最後慳住衝一段，值得追捧。

「超級龍珠」年初走光後，到上場終首次上名入Q，陣上演出明顯比前3仗進步。馬演出一近，帥權即落入潘頓手中，輕磅排1檔起步，各項有利條件集一身，預期賠率會比較乏味，但應該穩陣。

揀了兩隻有根有據的機會馬，鐵角最後一席我會揀動態有點奇怪的「總理」。今季頭兩場跑1650米後，接戰1800米和2000米，近兩仗均向1800米發展，上場更季內首度上名。但今場突然縮程回師上季贏馬途程，當旺馬房麾下的馬，鮮會無的放矢，有跟進必要。

四重彩方面，我會用1、9做複膽，配腳除「總理」外，還有季內已兩勝同程，臨場如有賠率更加要留意的「烈風」、連續兩位保持極高上名率的「天天得樂」，以及減夠分恃輕磅、隨時食指大動的「駟跑得」。希望能繼續為大家帶來好運！