【練馬師王】周六封王信號：華倉！

一連兩期「練馬師王」，競爭都異常激烈，剛周三晚鬥到尾場才能分出勝負，當時尚有6位練馬師可以一爭，包括沈集成、黎昭昇、文家良、韋達、告東尼及姚本輝，不過領先的沈集成卻無馬參賽，最後韋達憑「量化歡騰」食尾胡，連同之前勝出「樂加福」，全晚累積24分，以較多頭馬壓過同分的沈集成，首次揚威「練馬師王」。

韋達剛戰出馬5匹，「練馬師王」開盤賠率22倍，開跑前30倍，一直都偏冷，但當首3匹參戰馬連敗之後，最後即場賠率更冷落至85倍，但韋達成功起孖絕殺對手，炮製出驚人冷門。

今期編跑周六沙田賽事，本季累計5度上演，「練馬師王」全屬華倉天下，羅富全3度勝出，另外兩次由姚本輝及沈集成瓜分，今期依此攤路落注，應該錯不了。比較上，容天鵬今期出馬9匹，整體實力不弱，加上「鑽飛龍」、「幸運天賜」及「超級龍珠」一併起用潘頓執韁，鬥志爆棚，值得秤先。

另外，第4場香港賽馬會社群盃，容廐雙龍出海，各有搶分本錢，「縱橫萬里」在澳洲3捷，包括勝出1200米二級賽天際錦標，級數不簡單，雖然潘頓操過放手，但周俊樂亦屬馬房殺手，不容低估；至於廐侶「步履如風」，返回唯一曾入Ｑ的田草1200米，可提升競爭力，召來擅放頭的希威森，而且受讓擂台躉「金馳」14磅之多，未必無得鬥。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.5倍

2.沈集成 3.65倍

3.大衛希斯 7.0倍

4.容天鵬 7.5倍

5.葉楚航 9.0倍

6.呂健威 9.0倍

7.羅富全 11倍

8.賀 賢 35倍

9.苗禮德 35倍

10.告東尼 30倍

11.姚本輝 25倍

12.高伯新 40倍

13.韋 達 45倍

14.文家良 50倍

15.丁冠豪 65倍

21.其他練馬師(方嘉柏/伍鵬志/鄭俊偉/蘇偉賢/黎昭昇/徐雨石/何良) 40倍