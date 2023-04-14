【張基焦點】揚揚大道操弗搏殺

蔡明紹近期演出穩定，跑半冷門亦不乏佳作，經常有令人驚喜的發揮，今次他繼續獲得羅富全支持，再次為「揚揚大道」效力，有權補中。另外，高伯新要為護級努力，今次安排「超趣」減磅出擊，隨時帶來意外驚喜。布文深得不少練馬師重用，「大紅心」在五班有明顯優勢，今回工夫積極要重視；「小刺蛋」上仗受制於外檔才輸，今次檔位改善，亦值得重視。

第2場四班1200米，「揚揚大道」今季經常運上從化操練，每次均有好進展，陣上演出亦算非常穩定，剛戰同程際遇平平，入直路被迫掟出大外疊衝刺，最終取得第5名，姿態有餘未盡，復課後再上從化操練，拍跳走勢理想，今組四班對手太新，此駒4歲已較為成熟，可望收復前失。

第6場四班1800米，北京會所週年盃，「超趣」已屆8歲之齡，現階段需要蓄銳一擊，因此不用太介懷近績，今次改用見習生鍾易禮執韁，只負115磅有利，更難得是復課狀態有進展，始終在四班有一定優勢，可望出冷。

第3場五班1400米，「大紅心」無疑演出不太穩定，但剛戰後上第6名有走勢，而上次賽前試閘表現平平，今次賽前於從化試閘演出可人，配合7檔亦不差，而最近葉楚航用布文的成績也好，鬥志百分百。

第7場四班1400米，「小刺蛋」質素不差，剛戰抽不利的12檔因此留得較後，拉士追得不夠好，反映本身並不適合留太後，今次抽1檔可以跟好位，質新分子最近所見仍在進步，布文繼續騎兼同場對手一般，可以扳回一仗。