【進階選項】馬梟雄喜逢弱組

打開排位表，今午賽事各場局勢混亂，我認為重演剛周日連場開紅盤機會不高，希望搵到一兩匹WP有分頭刀仔鋸大樹。蘇偉賢馬房每季成績平穩，今季憑「新力高升」贏到4歲馬系列經典賽次關，雖然失落打吡但總算倉內有匹大賽馬，士氣不弱。

近期馬房頭馬數字不多，但全部好分，近4匹頭馬包括62倍「競駿翩翩」、12倍「萬里飛至」、16倍「佳尊三」及剛周三17倍的「鵲橋飛渡」，當中3匹是由蔡明紹經手，故今次吼這對騎練第8場「馬梟雄」。

從跑法及馬匹配件上，可見練者對「馬梟雄」習性仍在摸索階段。12月一役田泰安跑1400米留前鬥後追近，之後谷草一哩換巴度放頭第3，近兩仗就選擇跟放頭馬之後有遮擋跑。上場14檔如出閘再積極點上前，就毋須入彎前仍在三疊，不過最關鍵是直路上見馬兒持續內閃，蔡明紹要擘開雙腳去就住騎，賽後報告騎師亦有解釋這點，結果要在轉彎途程考閘。賽前除去交叉鼻箍試濕泥閘，沿途只見到「馬梟雄」唔內閃，但這類場地太濕滑，純粹輕舒步頭，走直線考試合格便可，名次毋須介懷。雖然今次又抽外檔，睇對手屬三班弱組，放頭馬不多或許可順勢上前，C跑道走走吓或可帶到。

田泰安剛周三大發神威，眾所周知走外欄衝是其致勝策略，但今次第6場「包裝旋風」上場在其胯下卻走內欄，賽後亦引起小組關注問個究竟。鏡頭所見，直路大部分時間跟馬尾受阻無從發揮，均速馬變速慢，最後100米望空作用不大，董事則告誡應確保全力催策坐騎至終點，田泰安騎馬幅度大，盡力與否好易看。今次落班增程跑1800米，對這匹前墨爾本盃上名馬「亞朗親王」同母細佬只會更好，方仔唔換人，又睇吓田泰安如何發揮？論馬身處四班好着數。