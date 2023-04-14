【孖T孖住上】天天得樂回夠氣

長風餐單：金鼓齊昇上名率逾八成

今次賽事以中低班馬為主，因此多場出現混戰場合，不過去到賽事下半截，情況有點不同較有重心，因此揀選尾兩口孖T作介紹。

第7場揀膽，無疑以「金鼓齊昇」較上算，雖然至今6戰未出頭，但其中5次殺入三甲，單係逾八成的上名率，已有足夠說服力成為孖T馬膽，況且今次出動到潘頓，睇格局都係想贏回一仗方罷休，馬膽不作他想。

第8場揀膽有點難度，最終以何良馬房的「天天得樂」作推介，主要原因係鬥志佳又忠心。此駒季初贏馬後曾一度停滯不前，不過一輪回氣後，近期明顯又回復朝氣，其中前仗谷草一哩，跟前下僅以半馬位見負入Q，上仗回師田草1400米，在偏慢步速下又狂追第4，明顯已逐漸適應現時評分。連番接近後，今次練者重召最合拍的田泰安執韁，擺明係有心出擊，馬房尚欠4W方上岸，既然此駒有爭勝機會，當然不會手軟。

梓忠餐單：陽光勇士試閘吸睛

當遇上亂局場合，不得不採取消極策略，以複式下注，雖然本錢增加了，總好過所揀選的重心馬膽不入三甲而導致投注泡湯。

今期不乏混亂場合，富向險中求，第1口孖T頭關乃五班賽，這場只有「真感」及「鴻圖巨星」上仗跑入三甲，這兩駒當然要揀，其餘再選的話，落班的「喜愛善」及「元朗之星」亦要兼顧，跑完一哩試準縮程的「九秒九」隨時變身，不可不防。

尾關是質新馬大亂鬥，特別推介3匹3歲馬，「陽光勇士」在從化試了4課大閘，初時走勢較「立油」，不過最後一課草閘1200米卻走得相當起勁，入直路慢慢移出自動加速上前姿態尤其吸睛，「巨富」在港子嗣相當早熟且成功，故可信賴。「快狠準」上仗初出即入Q，這類高質分子換布文擺明有料到。「幸運星球」同樣在試閘交出好走勢，有心操好即拚。