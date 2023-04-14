【三重彩地帶】「紅」人布文肯騎 你懂的！

第3場五班1400米，同程賽績最強乃2W的「大紅心」，而且均是四班賽分別評42及47分，但季內賽績卻是0比8，現時身處五班評33分，識計數都知評分大利，然而葉廐水準飄忽，究竟哪一場才搏殺？真係靠估。勉強以上場走勢作依據，「大紅心」沿途殿後，直路重重圍困，鞍上人抽多過騎，最後百餘米望空跑第6輸3馬位，負距比前大幅收窄，今場突然強配布文似有蠢動意，歷來23戰2W不跑二、三名，一於直取做單式馬膽。

潘容上名率達6成，配腳首選揀「幸運天賜」。「競駿天下」轉攻同程兩戰先殿後季，表現穩步上揚，屬今場較有近績的一匹。「荃程路通」上場輸乘內乃在港最接近表現，霍宏聲捨季內成績甚佳的「友盈友福」而就，信佢。「美麗新星」同程不敵「亞洲力量」獲亞，水準值五班中上。「請讓路」3檔前置有機會賺步速形勢，五班蝕得少已是利好因素。

陽明天空一哩到位

第10場三班1600米，「陽明天空」上場升上三班仍被捧成大熱，信心之強可見一斑，惟姍姍來遲只跑第3，今次捨1400而增程跑1600米，屬針對性部署，62分肯定仍有再進空間，水準向來穩定，勝任複膽。

「越駿歡欣」上場大力勒避後追回第4，潘頓發揮在水準之下，賽後更被問話，今次再度效力應會知恥近乎勇。「飛馬英雄」上場雖是賺了點慢步速入位，但本身也有明顯進步，今場快馬不多，又有機會賺完再賺。「桃花雲」前次強組跑第3，走光後回一回，今場告仔起用愛徒蔡明紹，有點來意不善。「隱形翅膀」今季只得2P無疑失望，姚本輝近期成績理想，跟巴度合作亦佳，換人轉轉手風或有驚喜。■海東