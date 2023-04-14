【J臣研究所】金發銀發進步再贏

日前睇到網上一篇報道，內容主要講及隻「喜報圍家」在港同練馬師黎昭昇重聚，即時有一個熱衷賽馬嘅朋友問小弟是否文章出錯，因為根據馬會網顯示，前練馬師是霍卡（Mark Walker），而非Jamie Richards。筆者即時翻查，一查就明究竟，原因在於黎昭昇未來港前，正為新西蘭最大賽馬集團Te Akau練馬，而「喜報圍家」來港前最後頭馬響上年3月，而黎昭昇於6月才到港準備開倉，同時9屆冠軍霍卡就由新加坡到Te Akau接手，「喜報圍家」計數上應該在6月至7月左右到港，換言之「喜報圍家」未來港前，確有可能喺霍卡旗下出現過，所以馬會資料上都唔可以講係錯，不過「喜報圍家」響新西蘭4戰都是由黎昭昇訓練，就係不爭事實了。

講咁多係咪睇好第5場隻「喜報圍家」？老實講，如果馬匹排個好檔就有得諗，但呢場馬膽要番隻「金發銀發」，5歲馬上仗突然進步贏甩質新嘅「金鼓齊昇」，今場連捷機會高。「都靈勇士」上場蝕慢步速衝近，但季內實在搏得太多，只怕佢走樣。「喜傲龍」似乎沙田長直路衝得較好，而「俏郎中」上場唔塞車至少有位置，都要拖。

第7場揀隻「小刺蛋」做膽，上場排12檔兼慢步速都幾乎上名，今場可補中。「金鼓齊昇」勝在準繩，「天外飛天」跑四班佔優但衝程短，「勝利之皇」上場唔塞應有力入Q，此3駒均可拖一票。