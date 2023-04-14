【晨課起筷馬】小朋友終於長大喇

上季到港嗰批新馬，至今成績平平無奇，畢竟質新馬進度與舊馬相比，仍有一段距離，強如「電路九號」插班後亦要捱打，因此早前賽事都對佢哋機會秤低少少。不過經時間逐漸成長後，加上已屆季尾階段，呢類馬匹進度隨時嚇你一驚，要開始留意了。

第5場四班1400米，「俏郎中」今季才安排上陣，出道跑四班馬匹條件賽都完全無威脅，之後跑回正常四班賽事更加係遠離水準，不過呢匹3歲馬經過連仗實戰及馬房落足心機訓練之下，進度可以話一日千里。上仗賽前積極打磨，賽前試咗兩課大閘先嚟跑，本身狀態已有多少起色，結果出爭田草1400米沿欄慳位，形勢極之有利，可惜入直路後前路重重受困，本身走勢仍嫌稚嫩，卻要夾硬向外移出，難度相當之高，結果重拾平衡衝刺時，已姍姍來遲，以個多身位落敗，已經屬到港後表現最佳一次。

「俏郎中」復課後操練同上仗已經唔同晒，唔需要辣操打磨，只做過4課快工夫，其中4月5日安排同廐侶「誠心所願」拍跳800米，「俏郎中」沿途走外疊緊韁之下節節領先，甫過終點韁繩稍鬆即加速彈開對手，姿態渾身是勁，質新馬狀態大幅進步，居四班絕對只屬過客性質。

■陳志懷