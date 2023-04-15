【分秒在握】後發先至超霸氣

第9場二班1200米，焦點自然落在「維港智能」身上，不過此駒靠放食胡，今次同場快馬不少，估計步速會扯得相當快，如此一來，則後勁非同小可的「超霸勝」，有權施展強橫衝刺爭霸。

除了「維港智能」，這場還有子彈快馬「緊張大師」，另外會搶前的亦有「必長勝」及「夢想成金」等，步速必然不慢，而近仗均展示過非一般後勁的「超霸勝」，當然具偷襲的本錢。此駒來港第2仗及第3仗均後追第4名，到了前仗首度換上布文，即以凌厲後勁取勝而回，爆出31倍W，雖然看似無心插柳，但其實締速及姿態俱非常出色。

話說該場田草1200米步速偏慢，首800米只造46秒3，比起同日四班賽還要慢了6線之多，早段步速慢群駒耗力不多，末段時間自然偏快，因此最後400米快至22秒5，而「超霸勝」孭到130磅下，居然交出21秒9末段時間，不但係全場最快，更加係全日最快，要特別留意的，係此駒直路加速後，居然可劣勢下拋開對手。

到了上仗，「超霸勝」轉戰泥地，又一次劣勢下追回第2只負頸位，反映4歲馬確認納入正軌，今次巴度接手，難得快馬甚多，有權後發先至。

■長風

第9場 10超霸勝 5維港智能

12旋風飛影 11嫡愛心